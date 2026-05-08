У Румунії затвердили безкоштовне харчування для школярів

Уряд Румунії затвердив виділення понад 1,5 млрд леїв на фінансування програми "Здорове харчування" у 2026 році, в межах якої учням майже 1500 закладів будуть забезпечувати безкоштовний обід під час навчального дня.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунський уряд затвердив фінансування у розмірі 1,5 млрд леїв на 2026 рік для фінансування безкоштовних обідів у школі для учнів понад 1400 навчальних закладів, та має охопити понад 540 тисяч дітей.

Програма "Здорове харчування" передбачає, що учні шкіл-учасниць щоденно під час занять будуть отримувати один безоплатний гарячий обід, або пакунок з повноцінним холодним перекусом.

Її починають розгортати з пілотного кола закладів і розраховують до 2029-2030 навчального року охопити усі школи країни.

В уряді вважають, що цей крок забезпечить більш рівні умови навчання для усіх школярів та стане суттєвою підтримкою для малозабезпечених родин.

У Франції запровадили повноцінні обіди за 1 євро для усіх студентів.

Нагадаємо, ЄС виділив близько 200 млн євро на шкільне харчування для українських учнів.