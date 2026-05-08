США очікують відповіді Ірану на свої мирні пропозиції у п’ятницю

Сполучені Штати очікують у п’ятницю відповіді від Ірану щодо пропозиції стосовно врегулювання війни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Очільник Державного департаменту США сказав, що "це серйозна пропозиція".

"Ми повинні дізнатися щось сьогодні", – сказав Рубіо на пресконференції в Римі.

"Станом на останню годину ми ще не отримали відповіді. Їхня система все ще дуже роздроблена, а також нефункціональна, що, можливо, є перешкодою", – додав він.

Головний дипломат США сподівається, що відповідь Ірану буде "такою, що дозволить нам розпочати серйозний переговорний процес".

Рубіо також згадав про повідомлення, що з’явилося вночі, про те, що Іран "створив або намагається створити якусь агенцію, яка контролюватиме рух у (Ормузькій) протоці". Він зазначив, що "це буде великою проблемою, це буде фактично неприйнятним".

У середу видання Axios повідомило, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінкового меморандуму про взаєморозуміння, який має покласти край конфлікту та визначити рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.

Водночас в Ірані заявили, що вивчають американський меморандум про взаєморозуміння та згодом передадуть свою відповідь через пакистанських посередників.

Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо укладення угоди з Іраном.