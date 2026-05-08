У Латвії заявили, що у нафтобазу врізались два дрони, а не один

Латвійська поліція заявила, що у нафтобазу в місті Резекне неподалік від кордону з РФ 7 травня врізалися два безпілотники, а не один, як вважалося спочатку.

Про це поліція заявила виданню Delfi, повідомляє "Європейська правда".

До такого висновку дозволили дійти початкові процесуальні дії на місці події та попереднє дослідження уламків дронів залученими експертами у поєднанні з інформацією, що є у розпорядженні правоохоронців.

Як уже повідомлялося, у зв'язку з інцидентом із дронами 7 травня на нафтосховищі в Резекне у державній поліції було порушено кримінальну справу за статтею 10 Кримінального кодексу "Злочини проти держави".

Поліція закликала громадян, якщо у них є матеріали, пов'язані з подією, не поширювати їх у соціальних мережах, а звертатися з ними до Державної служби безпеки. Усі ці матеріали аналізуються і можуть бути корисними для розслідування.

Рано-вранці в четвер 7 травня у повітряний простір Латвії з Росії влетіло кілька безпілотних літальних апаратів. Не було підтверджено, чи це українські, чи російські апарати.

Повідомлялось, що щонайменше пошкоджено чотири нафтові резервуари, які були порожніми.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив 8 травня, що Україна ніколи не направляла жодних дронів у бік Латвії. Він додав, що Україна розглядає можливість направлення своїх експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору країн Балтії на тлі подібних інцидентів.

