У Франції запровадили повноцінні обіди за 1 євро для всіх студентів

Університетські їдальні у Франції з понеділка почали пропонувати всім студентам обіди за 1 євро незалежно від рівня доходу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Цей крок спрямований на полегшення фінансових труднощів студентів. Він став результатом ініціативи студентських профспілок щодо поширення тарифу в 1 євро на харчування із трьох страв на всіх студентів замість звичайних 3,30 євро.

Раніше вартість комплексного обіду, що включає першу страву, основну страву та десерт, була доступна лише для осіб з низьким рівнем доходу або тих, хто отримує фінансову допомогу.

Згідно з січневим опитуванням, проведеним студентською організацією, 48% студентів у Франції не харчувались у їдальнях через фінансові причини, а 23% робили це кілька разів на місяць.

За даними оператора університетських ресторанів Crous, у 2024 році програмою обідів за 1 євро скористалися близько 667 тисяч студентів, що на 5,3% більше, ніж у попередньому році.

Влада готується до зростання попиту та обіцяє виділити 120 млн євро у 2027 році на підтримку цієї програми.

