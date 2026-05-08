Польща першою у ЄС підписала угоду про позику у межах програми переозброєння SAFE

Польща 8 травня офіційно підписала угоду про позику на понад 40 млрд євро у межах програми ЄС з підтримки переозброєння SAFE – ставши першою з країн-членів, хто зробив це.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

У п’ятницю 8 травня у Варшаві відбулося підписання польської угоди щодо участі у програмі ЄС SAFE, за якою країна зможе отримати до 43,7 млрд євро на оборонні витрати у формі позик з низьким відсотком.

Угоду з боку Польщі підписали міністри оборони та фінансів, з боку Брюсселя – єврокомісари з питань бюджету та оборони.

Польща стала першою із зацікавлених в участі 19 країн-членів, яким затвердили угоду. Наступною має стати Литва, куди єврокомісари вирушать одразу з Варшави.

Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав підписання угоди знаковим моментом в історії Польщі та ЄС, і наголосив, що з цими коштами країна стане більш захищеною.

"Це велетенська сума, яка буде безпосередньо інвестуватися у польську безпеку, польський ОПК, польські компанії, які співпрацюють з оборонпромом, у наші технологічні спроможності… Усі ми сподіваємося уникнути відкритої війни – але ми знаємо у які часи та в якому місці живемо. Тож ми хочемо бути впевнені, що польська армія та оборонпром будуть готові до усіх викликів", – зазначив він.

Спеціальна уповноважена уряду Польщі щодо програми SAFE Магдалена Собков’як-Чарнецька зазначила, що вже у найближчі дні планується підписання десятків контрактів на постачання озброєння і техніки.

Як повідомляли раніше, Польща розраховує отримати авансовий платіж у розмірі приблизно 6,5 млрд євро до кінця місяця. Виплата коштів залежить від завершення внутрішніх процедур у Єврокомісії.

Нагадаємо, питання участі у програмі SAFE стало темою суперечки між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Президент Навроцький ветував закон про участь країни у програмі SAFE, натомість вніс свою ініціативу.

Уряд знайшов спосіб ухвалив обійти цю перешкоду і все ж долучитися до механізму. Однак кредитні кошти можна буде витратити лише на військові структури й не можна буде залучити в супутні відомства – наприклад, на фінансування Прикордонної служби.