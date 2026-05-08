Пентагон почав публікувати розсекречені файли про НЛО

Пентагон оголосив, що розпочав оприлюднення урядових документів про НЛО після того, як президент США Дональд Трамп доручив відомствам розсекретити їх.

Про це Міністерство оборони США повідомило в п’ятницю у дописі в Х, пише "Європейська правда".

Ці документи будуть поступово оприлюднюватися на новому сайті уряду США. За повідомленням, ця робота буде здійснюватися у співпраці між такими структурами, як Білий дім, НАСА, ФБР, Управління національної розвідки, Міністерство енергетики та іншими.

"У той час як попередні адміністрації намагалися дискредитувати або відрадити американський народ, президент Трамп зосереджений на забезпеченні максимальної прозорості для громадськості, яка в кінцевому підсумку зможе самостійно сформувати свою думку щодо інформації, що міститься в цих документах", – йдеться у повідомленні.

На сайті вже опубліковано першу партію документів, яка включає матеріали розслідувань, свідчення очевидців та публічні звіти щодо неідентифікованих літаючих об’єктів.

"Міністерство оборони діє в тісній співпраці з президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом неідентифікованих аномальних явищ. Ці документи, приховані за грифом секретності, вже давно дають привід для обґрунтованих спекуляцій – і настав час, щоб американський народ побачив їх на власні очі", – прокоментував глава Пентагону Піт Гегсет.

У лютому Трамп оголосив у дописі в Truth Social, що він дасть вказівку оприлюднити ці файли незабаром після того, як колишній президент Барак Обама висловив у подкасті думку, що інопланетяни можуть існувати насправді. Обама уточнив, що говорив про велику імовірність існування життя в космосі.

У минулому повідомляли, що Пентагон витрачав мільйони доларів на вивчення НЛО.