В Румынии утвердили бесплатное питание для школьников

Правительство Румынии утвердило выделение более 1,5 млрд леев на финансирование программы "Здоровое питание" в 2026 году, в рамках которой учащимся почти 1500 учебных заведений будут предоставлять бесплатный обед в течение учебного дня.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Программа "Здоровое питание" предусматривает, что ученики школ-участниц ежедневно во время занятий будут получать один бесплатный горячий обед или пакет с полноценным холодным перекусом.

Ее начинают разворачивать с пилотного круга учреждений и рассчитывают к 2029-2030 учебному году охватить все школы страны.

В правительстве считают, что этот шаг обеспечит более равные условия обучения для всех школьников и станет существенной поддержкой для малообеспеченных семей.

