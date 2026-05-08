Рубио о переговорах по Украине: мы готовы к посредничеству, если изменятся обстоятельства

Госсекретарь США Марко Рубио констатировал отсутствие "плодотворных результатов" в мирном процессе по Украине, однако отметил, что при изменении обстоятельств США готовы к дальнейшему посредничеству между украинской и российской сторонами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в пятницу в Риме, его цитирует The Guardian.

Рубио отметил, что США пытались выступать в роли посредника между Украиной и Россией, "но пока это не дало плодотворных результатов по целому ряду причин".

"Мы, как и прежде, готовы выполнять эту роль, если это может быть конструктивным. Мы не хотим тратить время и силы на усилия, которые не приводят к прогрессу. Но если мы увидим возможность выступить посредником, что приблизит обе стороны к заключению мирного соглашения, мы хотели бы это сделать", – сказал госсекретарь США.

Он добавил, что Соединенные Штаты рассматривают затянувшуюся войну как трагедию, за которую "обе стороны платят очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую".

"Мы готовы выполнять любую роль, чтобы достичь мирного дипломатического решения; к сожалению… эти усилия застопорились, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся", – отметил Рубио.

Как сообщала "Европейская правда", секретарь СНБО Рустем Умеровотправился в США для встречи с переговорщиками президента Дональда Трампа.

Он уже доложил президенту Украины по итогам переговоров, сообщил Зеленский в пятницу.

Глава государства отметил, что Украина ожидает в Киеве представителей президента Америки на рубеже весны-лета.

Переговорный процесс по российско-украинской войне почти остановился с началом кампании США и Израиля против Ирана. Ожидаемая поездка переговорщиков Трампа в Киев "после Пасхи" так и не состоялась.