США організують рейс додому для американців з круїзного лайнера, де стався спалах хантавірусу

Сполучені Штати готують репатріаційний рейс для американських громадян з ураженого спалахом хантавірусу круїзного лайнера, який невдовзі причалить на іспанських Канарських островах.

Як інформує Reuters, пише "Європейська правда", про це заявили у Держдепі США.

Речник Держдепу зазначив, що вони пильно стежать за ситуацією та тримають зв’язок з командою круїзного лайнера, американцями на борту та американськими органами охорони здоров’я.

За його словами, американцям з круїзного лайнера нададуть консульську допомогу одразу після прибуття на Канарські острови.

За даними компанії-оператора круїзного лайнера, серед пасажирів – 17 американських громадян. На борту лайнера також є громадяни України.

14 іспанців доставлять до лікарні в Мадриді, де вони пройдуть карантин.

Тим часом в Нідерландах та Іспанії повідомили про перші підозри на хантавірус у людей, які не є подорожували лайнером – вони короткий час контактували з хворою у літаку.