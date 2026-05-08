США организуют рейс домой для американцев с круиза, где произошла вспышка хантавируса

Соединенные Штаты готовят репатриационный рейс для американских граждан с пострадавшего от вспышки хантавируса круизного лайнера, который вскоре причалит на испанских Канарских островах.

Как информирует Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Госдепе США.

Представитель Госдепа отметил, что они пристально следят за ситуацией и держат связь с командой круизного лайнера, американцами на борту и американскими органами здравоохранения.

По его словам, американцам с круизного лайнера окажут консульскую помощь сразу по прибытии на Канарские острова.

По данным компании-оператора круизного лайнера, среди пассажиров – 17 американских граждан. На борту лайнера также есть граждане Украины.

14 испанских граждан доставят в больницу в Мадриде, где они пройдут карантин.

Тем временем в Нидерландах и Испании сообщили о первых подозрениях на хантавирус у людей, которые не путешествовали лайнером – они короткое время контактировали с больной в самолете.