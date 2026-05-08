Польша имеет конкретные планы на все €44 млрд займа в рамках программы перевооружения SAFE

Польша уже запланировала конкретные контракты на всю сумму займа, которую страна получит в рамках программы ЕС по поддержке перевооружения SAFE.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш сообщил, что Польша уже имеет конкретные планы на всю сумму, которую может заимствовать в рамках SAFE.

"Насколько мы сможем выиграть от этого – зависит от нас. И, конечно, мы подготовили проекты на всю сумму – почти 44 млрд евро", – отметил вице-премьер.

Он детализировал, что каждый конкракт будут анонсировать и подписывать отдельно. Многие из них будут подписаны уже до конца месяца.

"Нас ждет очень насыщенный май – будут подписаны десятки контрактов", – рассказал он.

Косиняк-Камыш отметил, что планируются изменения и в некоторые уже существующие контракты.

Напомним, Польша 8 мая первой из стран ЕС официально подписала соглашение о займе на более 40 млрд евро в рамках программы Евросоюза по поддержке перевооружения SAFE. Следующей соглашение ожидаемо подпишет Литва.

Польское правительство нашло способ обойти президентское вето и все же присоединиться к механизму. Однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства – например, на финансирование Пограничной службы.