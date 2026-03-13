Польський уряд схвалив рішення в обхід вето Навроцького щодо програми з переозброєння

Після вето польського президента Кароля Навроцького щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У відповідь на оголошене у четвер президентом вето на закон про SAFE уряд у п’ятницю ухвалив постанову щодо програми "Збройна Польща". Того ж дня її опубліковано в урядовому видання "Монітор Польський".

Згідно з текстом документа, уряд уповноважує міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша та міністра фінансів і економіки Анджея Доманського підписати угоду та документи щодо позики SAFE.

Керівник міністерства оборони також відповідатиме за координацію виконання завдань, що випливають із плану інвестицій у європейську оборонну промисловість.

Крім того, у постанові уряд заявив про продовження заходів щодо залучення фінансових коштів також для підтримки завдань, що виконуються поліцією, прикордонною службою, Службою охорони держави, а також для розвитку дорожньої та залізничної інфраструктури, що служить підвищенню безпеки держави.

Погашення позики – як випливає з постанови – відбудеться за рахунок коштів, які не враховуються у мінімальному ліміті витрат на оборону. Постанова також передбачає застосування антикорупційних заходів щодо використання коштів.

У п’ятницю вранці відбулося надзвичайне засідання уряду, на якому прем’єр-міністр Дональд Туск оголосив про прийняття постанови щодо механізму SAFE.

На думку глави уряду, "історія оцінить рішення президента" щодо європейської програми SAFE "і це станеться дуже швидко, у драматично негативному для нього ключі".

Глава канцелярії президента Збігнєв Богуцький, який брав участь у засіданні уряду, оцінив, що "Рада міністрів ухвалила постанову, яка фактично стосується обходу закону". "Рада міністрів хоче цього разу реалізувати програму SAFE за допомогою постанови. На мою думку, це неприпустимо", – сказав він після зустрічі.

Нагадаємо, 12 березня президент Польщі Кароль Навроцький вирішив накласти вето на закон про участь у програмі ЄС SAFE, за якою Польща претендує на близько 44 млрд євро кредитів на переозброєння. Ця програма стала головним предметом суперечок між Навроцьким, якого підтримує головна права опозиційна партія "Право і справедливість", та центристською коаліцією прем'єр-міністра Дональда Туска.

Натомість Навроцький презентував свою версію програми з переозброєння "SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі.

