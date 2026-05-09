Латвія підіймала винищувачі через загрозу в небі на кордоні з РФ

В ніч на суботу, 9 травня, Національні збройні сили повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі країни на кордоні з Росією.

повідомляє "Європейська правда".

О 1:41 годині ночі Національні збройні сили повідомили про можливу повітряну загрозу у повітряному просторі Латвії в Резекненському та Лудзенському районах.

Латвійські сили разом із союзниками по НАТО постійно відстежували повітряний простір, щоб "забезпечити можливість негайно реагувати на потенційну загрозу".

"Національні збройні сили посилили потенціал протиповітряної оборони на східному кордоні, направивши туди додаткові підрозділи", – повідомляли латвійські військові.

Невдовзі латвійські НЗС поінформували, що винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії введені в бойову готовність.

Вже за годину Національні збройні сили повідомили, що можлива загроза в повітряному просторі Латвії усунута.

Нагадаємо, вранці в четвер 7 травня у повітряний простір Латвії з Росії влетіло кілька безпілотних літальних апаратів. Не було підтверджено, чи це українські, чи російські апарати.

Повідомлялось, що щонайменше пошкоджено чотири нафтові резервуари, які були порожніми.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив 8 травня, що Україна ніколи не направляла жодних дронів у бік Латвії. Він додав, що Україна розглядає можливість направлення своїх експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору країн Балтії на тлі подібних інцидентів.

