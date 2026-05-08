Сибіга розповів, як Україна може допомогти країнам Балтії запобігати інцидентам з дронами

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю латвійською колегою Байбою Браже, в ході якої зокрема йшлося про нещодавні інциденти з падінням дронів на території Латвії.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Сибіга, Україна підтримує тісний контакт з Латвією, і компетентні органи обмінюються інформацією, щоб з’ясувати суть того, що сталося.

"Якщо підтвердиться, що це були українські дрони, які були навмисно збиті з курсу та спрямовані в бік Латвії засобами радіоелектронної боротьби Росії, ми щиро перепросимо перед нашими латвійським друзям. Що можна стверджувати з повною впевненістю, так це те, що Україна ніколи не направляла жодних дронів у бік Латвії", – підкреслив він.

Глава МЗС нагадав, що Україна вже раніше перепросила перед Естонією, Латвією, Литвою та Фінляндією за ненавмисні інциденти з дронами.

"Наші спеціалізовані відомства тісно співпрацюють, щоб звести до мінімуму ризик повторення подібних інцидентів", – додав Сибіга.

Він також поінформував, що за дорученням президента Володимира Зеленського Україна розглядає можливість направлення своїх експертів для надання безпосередньої допомоги у зміцненні безпеки повітряного простору країн Балтії на тлі подібних інцидентів.

Нагадаємо, 7 травня у Латвії зафіксували нові невідомі дрони у своєму повітряному просторі, що залетіли з території Росії. Поки не підтверджено, чи це українські чи російські апарати.

Від влучання одного з них пошкоджені чотири порожні нафтові резервуари. Місце падіння другого БпЛА ще не знайшли.

Військові пояснили, що безпілотники не стали збивати, оскільки це створювало надмірні ризики.

