Латвия подняла истребители из-за угрозы в небе на границе с РФ

В ночь на субботу, 9 мая, Национальные вооруженные силы сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве страны на границе с Россией.

Об этом говорится в заявлении латвийских вооруженных сил, сообщает "Европейская правда".

В 1:41 ночи Национальные вооруженные силы сообщили о возможной воздушной угрозе в воздушном пространстве Латвии в Резекненском и Лудзенском районах.

Латвийские силы вместе с союзниками по НАТО постоянно отслеживали воздушное пространство, чтобы "обеспечить возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу".

"Национальные вооруженные силы усилили потенциал противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения", – сообщали латвийские военные.

Вскоре латвийские НВС сообщили, что истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии приведены в боевую готовность.

Уже через час Национальные вооруженные силы сообщили, что возможная угроза в воздушном пространстве Латвии устранена.

Напомним, утром в четверг, 7 мая, в воздушное пространство Латвии с территории России влетели несколько беспилотных летательных аппаратов. Не было подтверждено, были ли это украинские или российские аппараты.

Сообщалось, что как минимум повреждены четыре нефтяных резервуара, которые были пустыми.

Глава МИД Андрей Сибига заявил 8 мая, что Украина никогда не направляла никаких дронов в сторону Латвии. Он добавил, что Украина рассматривает возможность направления своих экспертов для оказания непосредственной помощи в укреплении безопасности воздушного пространства стран Балтии на фоне подобных инцидентов.

