"Путін – воєнний злочинець": у Нарві на кордоні з РФ вивісили антивоєнний плакат

В естонському місті Нарва, що межує з Росією, опівночі 9 травня на стіні Нарвського замку вивісили плакат із зображенням закривавленого господаря Кремля та написом "Путін – воєнний злочинець".

Про це повідомляє Postimees, пише "Європейська правда".

У публікації Нарвського музею наголошено, що плакат вивісили як нагадування про війну, що зараз триває в Україні, та воєнні злочини Росії проти українського народу й людства.

"Вільний світ називає речі своїми іменами. Пам’ять про перемогу не дає права на нові злочини!", – сказала директорка Нарвського музею Марія Сморжевська-Смирнова.

Після початку повномасштабної війни РФ проти України поява плакатів 9 травня на стіні Нарвського замку вже стала традицією. Плакат із подібним змістом розміщують уже вчетверте.

Попередні рази такі плакати також вивішували до 9 травня – у відповідь на концерт, який російська влада проводить для своїх співгромадян, що мешкають у Нарві.

Тим часом поліція Берліна опублікувала адміністративну постанову, яка обмежує свободу зібрань і доступ до громадських місць у районі трьох радянських військових меморіалів із 8 травня о 6:00 до 9 травня о 22:00.

А влада латвійської столиці Риги обіцяє не допустити прославлення країни-агресора Росії 9 травня.

Своєю чергою Департамент державної безпеки Литви не виключає провокацій на території країни 9 травня.