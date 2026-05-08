Спецслужби Литви не виключають провокацій 9 травня

У зв’язку зі святкуванням у Росії дня Перемоги у Другій світовій війні в суботу, 9 травня, Департамент державної безпеки Литви не виключає провокацій на території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Литовська розвідка прогнозує, що на заходи 9 травня можуть зібратися "прокремлівські особи, які, ймовірно, спробують демонструвати заборонену символіку комуністичного режиму, публічно виправдовувати російську агресію проти України, порушувати спокій музикою радянських військових парадів і протестувати проти знесення пам’ятників радянським воїнам".

Департамент держбезпеки зазначає, що гучне відтворення музики радянських військових маршів на кладовищах є недоречним у сакральному просторі, призначеному для вшанування пам’яті близьких та скорботи.

"Відкрите та гучне звучання на кладовищах музики радянських парадів і маршів може викликати соціальну напруженість, розпалювати конфлікти та розбіжності на ідеологічному та ціннісному ґрунті", – йдеться у повідомленні департаменту.

Мешканців, які помітили можливі провокації, закликають інформувати поліцію.

Тим часом поліція Берліна опублікувала адміністративну постанову, яка обмежує свободу зібрань і доступ до громадських місць у районі трьох радянських військових меморіалів із 8 травня о 6:00 до 9 травня о 22:00.

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

А влада латвійської столиці Риги обіцяє не допустити прославлення країни-агресора Росії 9 травня.