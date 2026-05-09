"Путин – военный преступник": в Нарве на границе с РФ вывесили антивоенный плакат
Новости — Суббота, 9 мая 2026, 11:23 —
В эстонском городе Нарва, граничащем с Россией, в полночь 9 мая на стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением окровавленного хозяина Кремля и надписью "Путин – военный преступник".
Об этом сообщает Postimees, пишет "Европейская правда".
В публикации Нарвского музея отмечается, что плакат вывесили в качестве напоминания о войне, которая сейчас идет в Украине, и военных преступлениях России против украинского народа и человечества.
"Свободный мир называет вещи своими именами. Память о победе не дает права на новые преступления!", – сказала директор Нарвского музея Мария Сморжевская-Смирнова.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины появление плакатов 9 мая на стене Нарвского замка уже стало традицией. Плакат с подобным содержанием размещают уже в четвертый раз.
В предыдущие разы такие плакаты также вывешивали к 9 мая – в ответ на концерт, который российские власти проводят для своих сограждан, проживающих в Нарве.
Между тем полиция Берлина опубликовала административное постановление, которое ограничивает свободу собраний и доступ к общественным местам в районе трех советских военных мемориалов с 8 мая в 6:00 до 9 мая в 22:00.
А власти латвийской столицы Риги обещают не допустить прославления страны-агрессора России 9 мая.
В свою очередь Департамент государственной безопасности Литвы не исключает провокаций на территории страны 9 мая.