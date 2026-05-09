У Вільнюсі 9 травня затримали чоловіка з георгіївською стрічкою

В литовській столиці Вільнюсі 9 травня Біля входу на Антакальнське кладовище поліція затримала чоловіка, який прийшов із георгіївською стрічкою, прикріпленою до одягу.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Поліцейський попросив чоловіка постояти біля службового автомобіля, поки оформлявся протокол.

"Нехай буде штраф, але це моя думка. Нехай посадять. Я так висловлюю свою позицію", – сказав чоловік, який назвався Павлом.

Біля кладовища чергували посилені наряди поліції Вільнюського округу.

Незважаючи на дощ, на кладовище приходили поодинокі відвідувачі з гвоздиками, там були встановлені свічки з портретами, а з намету лунали радянські марші.

У Литві публічна демонстрація георгіївської стрічки заборонена, за порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Тим часом поліція Естонії в суботу, 9 травня, працює в посиленому режимі для забезпечення громадського порядку.

А в естонському місті Нарва, що межує з Росією, опівночі 9 травня на стіні Нарвського замку вивісили плакат із зображенням закривавленого господаря Кремля та написом "Путін – воєнний злочинець".