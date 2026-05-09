Поліція Естонії перейшла на посилений режим через 9 травня

Поліція Естонії в суботу, 9 травня, працює в посиленому режимі для забезпечення громадського порядку та нагадує про чинну заборону на проведення зібрань, що підтримують агресію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначено, під особливим контролем правоохоронців перебувають Таллінн та регіон Іда-Вірумаа.

Префект Ідаської префектури Тарво Крууп підкреслив, що в Естонії заборонені будь-які публічні заходи, на яких використовується символіка країни-агресора, розпалюється ненависть або виправдовуються воєнні злочини.

Згідно з чинними правилами, заборонено використання символів Z і V, георгіївських стрічок, прапорів Росії та Радянського Союзу, а також прапорів так званих "народних республік".

Під заборону також підпадають військова форма та спорядження, якщо вони використовуються для підтримки або виправдання агресії.

За словами Тарво Круупа, поліція готова швидко реагувати на будь-які порушення, щоб забезпечити безпеку мешканців. Посилені патрулі стежитимуть за порядком протягом усього дня.

Тим часом поліція Берліна опублікувала адміністративну постанову, яка обмежує свободу зібрань і доступ до громадських місць у районі трьох радянських військових меморіалів із 8 травня о 6:00 до 9 травня о 22:00.

В естонській Нарві, що межує з Росією, 9 травня планують розмістити на стіні місцевого замку плакат, на якому російського правителя Владіміра Путіна зображено в образі Адольфа Гітлера.

А влада латвійської столиці Риги обіцяє не допустити прославлення країни-агресора Росії 9 травня.

Своєю чергою Департамент державної безпеки Литви не виключає провокацій на території країни 9 травня.