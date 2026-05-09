В Вильнюсе 9 мая задержали мужчину с георгиевской лентой

В литовской столице Вильнюсе 9 мая у входа на Антакальнское кладбище полиция задержала мужчину, который пришел с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Полицейский попросил мужчину постоять возле служебного автомобиля, пока оформлялся протокол.

"Пусть будет штраф, но это мое мнение. Пусть посадят. Я так выражаю свою позицию", – сказал мужчина, назвавшийся Павлом.

У кладбища дежурили усиленные наряды полиции Вильнюсского округа.

Несмотря на дождь, на кладбище приходили единичные посетители с гвоздиками, там были установлены свечи с портретами, а из палатки звучали советские марши.

В Литве публичная демонстрация георгиевской ленты запрещена, за нарушение предусмотрена административная ответственность.

Тем временем полиция Эстонии в субботу, 9 мая, работает в усиленном режиме для обеспечения общественного порядка.

А в эстонском городе Нарва, граничащем с Россией, в полночь 9 мая на стене Нарвского замка вывесили плакат с изображением окровавленного хозяина Кремля и надписью "Путин – военный преступник".