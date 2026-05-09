Аеропорти Німеччини прогнозують скасування рейсів влітку через ситуацію з авіапаливом

Німецька Асоціація аеропортів очікують скасування рейсів влітку через війну в Ірані, яка спричинила різке зростання цін на авіаційне паливо.

Про це заявив генеральний директор Асоціації німецьких цивільних аеропортів (ADV) Ральф Байзель в інтерв’ю Welt am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

За прогнозами Асоціації, у найгіршому разі це може торкнутися понад 20 мільйонів пасажирів.

"Якщо екстраполювати ці дані на всі аеропорти, то це торкнеться 20 мільйонів пасажирів. Є побоювання, що буде скасовано ще більше рейсів, особливо у бюджетних авіакомпаній та на напрямках, менш значущих з туристичної точки зору", – підкреслив Байзель.

За його словами, деякі напрямки тоді перестануть обслуговуватися взагалі, а інші – рідше і за вищими цінами.

Байзель розповів, що через війну в Ірані ціни на керосин уже понад два місяці удвічі вищі, ніж до війни. Він не очікує нормалізації ситуації й у найближчі місяці.

"Навіть якщо керосин буде доступний, авіакомпанії не зможуть економічно ефективно виконувати багато рейсів за такими цінами", – вказав він.

Для пом'якшення наслідків кризи з авіаційним пальним аеропорти вимагають державних пільг.

"У короткостроковій перспективі необхідно призупинити стягнення податку на повітряне сполучення, а в середньостроковій – як мінімум скоротити його вдвічі", – додав Бейзель.

Повідомлялося, що британські авіакомпанії отримали зелене світло від уряду на скасування або об’єднання рейсів для економії авіаційного палива в літній сезон.

Також писали, що французький уряд готується надати фінансову допомогу авіакомпаніям, які постраждали від зростання цін на авіапаливо.