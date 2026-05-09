Аэропорты Германии прогнозируют отмену рейсов летом из-за ситуации с авиатопливом

Немецкая Ассоциация аэропортов ожидает отмену рейсов летом из-за войны в Иране, которая привела к резкому росту цен на авиационное топливо.

Об этом заявил генеральный директор Ассоциации немецких гражданских аэропортов (ADV) Ральф Байзель в интервью Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

По прогнозам Ассоциации, в худшем случае это может коснуться более 20 миллионов пассажиров.

"Если экстраполировать эти данные на все аэропорты, то это коснется 20 миллионов пассажиров. Есть опасения, что будет отменено еще больше рейсов, особенно у бюджетных авиакомпаний и на направлениях, менее значимых с туристической точки зрения", – подчеркнул Байзель.

По его словам, некоторые направления тогда перестанут обслуживаться вообще, а другие – реже и по более высоким ценам.

Байзель рассказал, что из-за войны в Иране цены на керосин уже более двух месяцев в два раза выше, чем до войны. Он не ожидает нормализации ситуации и в ближайшие месяцы.

"Даже если керосин будет доступен, авиакомпании не смогут экономически эффективно выполнять многие рейсы по таким ценам", – указал он.

Для смягчения последствий кризиса с авиационным топливом аэропорты требуют государственных льгот.

"В краткосрочной перспективе необходимо приостановить взимание налога на воздушное сообщение, а в среднесрочной – как минимум сократить его вдвое", – добавил Бейзель.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо.