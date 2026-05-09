Президент Еврокомиссии поздравила Мадьяра со вступлением в должность

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра со вступлением в должность.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала вскоре после того, как новое правительство в Будапеште приняло присягу.

Фон дер Ляйен поздравила Мадьяра со вступлением в должность и отметила, что в этот День Европы "наши мысли в Будапеште".

Congratulations to @magyarpeterMP on becoming Prime Minister of Hungary.



This Europe Day, our hearts are in Budapest.



The hope and promise of renewal is a powerful signal in these challenging times.



We have important work ahead of us.



For Hungary and for Europe, we are… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2026

"Надежда и обещание восстановления – мощный сигнал в эти сложные времена. Впереди у нас важная работа. Мы будем двигаться вперед вместе – для Венгрии и для Европы", – написала она.

Днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной "Тисы", приняло присягу и официально начинает работу.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

Сообщается, что площадь перед парламентом полностью заполнена людьми, которые пришли отметить конец "эпохи Орбана". Сам Орбан отсутствует на инавгурационном заседании парламента.

По данным одного из недавних опросов, 64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной.

В то же время избиратели "Тисы" разделились во мнениях, следует ли разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.