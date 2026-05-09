Суд в Испании согласовал обязательный карантин для испанцев с лайнера со вспышкой хантавируса

Суд в Испании удовлетворил ходатайство правительства об обязательности распоряжения о пребывании на карантине для испанцев, которые вскоре высадятся с круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

Суд в Мадриде удовлетворил ходатайство правительства о том, чтобы распоряжение о 7-дневном карантине для пассажиров с круизного лайнера со вспышкой хантавируса было обязательным к исполнению, независимо от их согласия.

Поскольку правительственное распоряжение ограничивает фундаментальные права человека, в частности свободу передвижения, для него нужно было согласование суда.

В правительственном распоряжении также отмечается, что продолжительность карантина могут пересмотреть в случае появления новой информации и обстоятельств относительно угрозы, которую может представлять вирус.

Насколько известно, на MV Hondius, который вскоре причалит к испанским Канарским островам, находится 14 испанцев. После высадки их доставят в больницу в Мадриде, где они будут оставаться весь срок карантина.

Ранее в Испании сообщили о подозрении на хантавирус у женщины, которая короткое время контактировала с больной в самолете; в Нидерландах болезнь подозревают у стюардессы этого рейса.