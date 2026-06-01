NYT: США тайно помогли 70 судам пройти через Ормузский пролив

В течение последних недель американские вооруженные силы помогали координировать прохождение десятков торговых судов через Ормузский пролив, хотя передвижение по этому водному пути остается рискованным из-за действий Ирана.

Об этом изданию The New York Times сообщили неназванные американские чиновники, передает "Европейская правда".

По словам одного из собеседников издания, Центральное командование США за последние три недели сопровождало около 70 коммерческих судов через пролив, направлявшихся в Персидский залив и из него.

Американские чиновники добавили, что большинство судов выключили свои транспондеры, чтобы избежать обнаружения во время прохождения узкой водной артерии.

Источники не сообщили, какие именно суда проходили и по какому маршруту они двигались, но один из них отметил, что по крайней мере один маршрут не проходил вблизи иранского побережья.

Суда, проходящие вблизи Ирана без получения разрешения от иранской стороны, подвергаются угрозе почти неизбежного нападения иранских дронов или ракет, заявили американские чиновники.

Аналитики отмечают, что суда, проходящие под наблюдением США, судя по всему, придерживаются маршрутов, пролегающих ближе к Оману.

До американо-израильских атак на Иран в конце февраля через пролив ежедневно проходило значительно более 100 коммерческих судов. Поэтому прохождения, координируемые США – в среднем три в день в течение трех недель – не являются значительным возобновлением судоходства, говорится в публикации.

Суда, проходящие под наблюдением США, все еще рискуют подвергнуться нападению со стороны Ирана.

В то же время официальные лица США утверждают, что иранская угроза преувеличена, и пытаются проконсультировать суда, желающие пройти, относительно безопасного прохождения на другую сторону пролива.

Хотя об этой помощи известно в кругах судоходства, американские чиновники признают, что они не афишировали ее широко, чтобы избежать атак Ирана на суда, проходящие под американским контролем.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил 28 мая, что Соединенные Штаты и Иран очень близки к заключению меморандума о взаимопонимании, но американский президент еще не одобрил документ.

На выходных неофициально стало известно, что Трамп захотел внести изменения в него.