Кількість затриманих футбольних фанатів під час заворушень у Франції наближається до 900

Вуличні заворушення у Франції, що супроводжували перемогу у Лізі чемпіонів паризького футбольного клубу ПСЖ 30 травня, призвели до 890 затримань.

Про це повідомив у понеділок вранці міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, його слова наводить Le Figaro, пише "Європейська правда".

За його словами, це на 45% більше порівняно з 2025 роком, коли футбольні фанати також влаштували заворушення після здобуття ПСЖ кубку Ліги чемпіонів.

"Ми знали, що ця подія спричинить заворушення, тому ми вжили надзвичайних заходів із вкрай жорсткими вказівками. Постійно вживалися заходи, щоб покласти край цим безчинствам", – наголосив міністр.

За його словами, "якщо було затримано стільки людей, то це означає, що робота була виконана добре".

На запитання, чому не вдалось запобігти заворушенням і мародерству, глава МВС заявив, що це складне завдання, оскільки під час святкувань таких подій діють сильні угруповання, які користуються моментом, "щоб чинити погроми та грабувати".

Нуньєс також додав, що 178 поліцейських і жандармів отримали поранення під час операцій.

У Парижі станом на ранок понеділка під вартою залишаються 260 осіб, переважно за насильство щодо державних службовців, крадіжки та вандалізм, а також за зібрання з метою вчинення правопорушень.

Раніше повідомляли, що майже 800 осіб затримали у Франції після сутичок, що сталися після перемоги ПСЖ у Лізі чемпіонів.

У квітні 2025 року поліція затримала понад 500 осіб у Мюнхені, де фанати влаштували сутички перед матчем Бундесліги між футбольними клубами "Баварія" та "Штутгарт".

Перед тим німецька поліція відкрила десятки проваджень через сутички на футбольному матчі у Дрездені.