Кипр хочет получить от Британии долгосрочные гарантии относительно её баз на острове
Кипр стремится получить от Великобритании гарантии того, что её военные базы на острове не будут использоваться для проведения военных операций на Ближнем Востоке, в частности в Иране, даже после смены правительства.
Об этом британские и кипрские чиновники заявили изданию Politico, пишет "Европейская правда".
Наибольшие опасения в Никосии вызывает возможный приход к власти в Великобритании ультраправой партии Reform UK Найджела Фараджа, которая потенциально может позволить Соединенным Штатам использовать авиабазы для поддержки военных операций на Ближнем Востоке.
Кипр планирует поднять этот вопрос после окончания войны в Иране, сообщил один из кипрских дипломатов.
Он заявил, что Никосия приветствует первоначальное решение британского премьера Кира Стармера относительно баз. В марте он отказался разрешить Соединенным Штатам использовать военные базы на Кипре для наступательных авиаударов по Ирану, но позже разрешил их использование для "конкретных и ограниченных оборонных целей" – предотвращения иранских атак.
Теперь островная страна хочет конкретных гарантий, чтобы будущие правительства, такие как правительство во главе с Фараджем – союзником Трампа, который ранее поддерживал военные удары США по Ирану, а затем поставил под сомнение дальнейшее участие в конфликте, – не смогли в одностороннем порядке использовать базы для военных действий.
Источники не предоставили подробностей о том, как такая инициатива будет работать на практике.
Кипр обрел независимость от Великобритании в 1960 году, но Лондон настоял на том, чтобы военные базы в Акротири и Декелии оставались британской суверенной территорией.
Эти базы на протяжении многих лет остаются болезненным вопросом в отношениях между Лондоном и Никосией. Обеспокоенность Кипра усилилась после того, как иранский беспилотник нанес удар по авиабазе Акротири 2 марта, после начала американо-израильской кампании против Ирана.
Никосия раскритиковала то, что она считала плохой коммуникацией со стороны Лондона в отношении инцидента, в частности относительно того, участвовала ли база в оборонительных операциях, связанных с конфликтом в Иране, а также отсутствие предварительного предупреждения для местных жителей.
После этого президент Кипра Никос Христодулидес назвал военные базы Великобритании на острове "колониальным наследием" и призвал к обсуждению с Лондоном их будущего.