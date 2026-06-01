Бабіш впевнений, що дружба з Трампом врятує його від критики за оборонні видатки

Чеський прем’єр-міністр Андрей Бабіш визнав, що Чехія не досягне цільових показників НАТО у видатках на оборону, але вказав на свою перевагу – дружбу з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це Бабіш заявив в інтерв’ю Financial Times, передає "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Чехії заявив, що його країна "ймовірно" не досягне цільового показника оборонних витрат у 2% ВВП цього року. Водночас Бабіш сказав, що він має "перевагу", ставши одним з лідерів у регіоні, які відкрито підтримали президента США.

"Я трампіст. Я зустрічався з ним п’ять разів і мене критикували інші, але ми повинні мати перевагу", – заявив посадовець.

Його заява пролунала тоді, коли європейські союзники готуються до напруженої зустрічі з Трампом на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня, побоюючись звинувачень щодо рівня витрат та відсутності підтримки його війни в Ірані.

Чехія стане однією з небагатьох країн Альянсу, які не досягнуть цільового показника видатків у 2%.

Бабіш заявив, що "ми зробимо все можливе", щоб виконати обіцянку щодо витрат, але його уряд бореться з дефіцитом бюджету через "перевитрати проєвропейського попередника".

У лютому кабінет Бабіша оголосив проєкт оборонного бюджету у розмірі 2,1% ВВП, але він також включає автомагістраль, що з'єднує столицю Чехії з польським кордоном. Хоча проєкт має стратегічне значення, він навряд чи враховуватиметься як основні витрати на оборону за стандартами НАТО, що визнав і сам прем’єр.

Бабіш заявив, що Прага прагне досягти нової мети НАТО щодо витрат на оборону в 3,5% ВВП до 2035 року. Однак він зазначив, що Альянс повинен більше зосередитися на покращенні можливостей, ніж на цільових показниках, якими можна легко маніпулювати.

"Якщо говорити лише про відсотки, я не знаю, як це насправді зробить Європу більш обороноздатною", – сказав він.

Президент Чехії Петр Павел в окремому інтерв'ю Financial Times заявив, що Прага не буде захищена від критики з боку президента США чи інших союзників. Павел і Бабіш сперечаються щодо того, хто має представляти їхню країну на саміті НАТО в Анкарі.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Павела у саміті НАТО попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.