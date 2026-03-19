Президент Кіпру: ми обговоримо з Британією майбутнє їхніх баз на острові

Президент Кіпру Нікос Христодулідес назвав військові бази Британії на острові "колоніальним наслідком" та закликав до дискусії з Лондоном щодо їхнього майбутнього.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в коментарі BBC перед засіданням Євроради в Брюсселі.

Згідно з договором 1960 року, що встановлював незалежність Кіпру від Великої Британії, Лондон отримав суверенітет над базами в Акротирі та Декелії.

Цього місяця авіабаза Акротирі стала мішенню кількох іранських атак дронами, що спричинило дискусії щодо майбутнього британських військових об’єктів на Кіпрі.

"Коли ситуація на Близькому Сході закінчиться, ми проведемо відкриту та відверту дискусію з британським урядом", – сказав Христодулідес.

Будь-які потенційні переговори щодо майбутнього баз будуть дуже складними, враховуючи установчі угоди, в яких брали участь Велика Британія, Греція, Туреччина, а також представники грецької та турецької громад Кіпру.

Христодулідес ухилився від питання про те, чи хоче він закриття британських авіабаз на території Кіпру.

"У нас є чіткий підхід щодо майбутнього британських баз... Я не збираюся вести публічні переговори", – заявив він.

У відповідь на запит BBC Міністерство оборони Великої Британії заявило, що бази "відіграють вирішальну роль у забезпеченні безпеки громадян Великої Британії та союзників у Середземномор’ї та на Близькому Сході".

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

Через інцидент з дронами Греція оголосила про відправку двох фрегатів і чотирьох винищувачів F-16 на Кіпр.

На знак солідарності з Кіпром кілька європейських країн посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема Франція розгорнула три своїх найбільших військових кораблі.