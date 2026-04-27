Свириденко і Туск проводять зустріч у Польщі
Новини — Понеділок, 27 квітня 2026, 12:03 —
Канцелярія прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска повідомила, що він та українська прем’єрка Юлія Свириденко у понеділок проводять зустріч у Жешуві.
Про це йдеться у повідомленні канцелярії у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
"Триває зустріч прем'єр-міністра Дональда Туска з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко", – сказано у повідомленні.
Пресслужба польського уряду повідомила раніше, що 27 квітня Дональд Туск бере участь у конференції "Шлях до Конференції з відновлення України: безпековий та оборонний вимір" в Жешуві, де він зустрінеться зі Свириденко.
Ця подія розпочинає підготовку до проведення Конференції з відновлення України, яка відбудеться у червні цього року в Гданську.
У рамках конференції працює зона EXPO, де польські компанії презентують свої технології та рішення для безпеки та оборони.
Попередня Конференція з відновлення України відбулась у Римі в липні, детально про неї "Європейська правда" розповідала у статті.