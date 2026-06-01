Премьер-министра Украины ожидают в Латвии
Новости — Понедельник, 1 июня 2026, 08:51 —
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 1–2 июня посетит Латвию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Как сообщили в латвийской Государственной канцелярии, в рамках визита Свириденко встретится с премьер-министром Андрисом Кулбергсом при участии сопровождающих делегаций.
После встречи запланирована совместная пресс-конференция.
Во вторник, 2 июня, Свириденко встретится со спикером Сейма Дайгой Миериней и с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
Также сообщалось, что Свириденко посетит Литву, где состоится совместное заседание правительств обеих стран.
В конце апреля Свириденко встречалась с польским премьером Дональдом Туском в городе Жешув.
