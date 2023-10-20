У Чехії священник перепросив перед дітьми за руйнування геловінських гарбузів

У селищі Курдейов на півдні Чехії священник розтоптав гарбузи, оздоблені місцевими дітьми до Геловіну, назвавши їх "символами зла", а потім перепросив за свій вчинок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації чеського порталу iDNES.

Діти разом із батьками в Курдейові готувались до геловінського фестивалю, організованого в селі, й протягом останніх вихідних робили з гарбузів традиційні для цього свята прикраси, після чого розташували в місцевому парку.

Але два дні поспіль гарбузи руйнував хтось невідомий. Місцеве видання Breclavski Denik писало, що деякі діти розплакались, коли дізнались, що сталось із їхніми творіннями.

Фото: колаж BBC

Батьки дітей вирішили з'ясувати, хто може бути зловмисником, й через те, що парк розташований біля костелу, підозра впала на парафіяльного священика Яромира Шмейкала. Той у розмові з одним із батьків зізнався, що причетний до руйнування гарбузів.

Через кілька днів Шмейкал надіслав листа меру Курдейова Ярославу Матишеку, в якому намагався пояснити свої дії та публічно перепросив за них.

Він описав гарбузи зі свічками всередині як "символи зла й сатанинського свята" Геловіна, яке, за його словами, народилося в язичницькому сучасному світі на противагу прийдешньому Дню всіх святих і Дню всіх душ (відзначається 1 листопада).

"Я вчинив згідно зі своїми переконаннями і обов'язком батька й захисника довірених мені дітей і душ і прибрав символи (так він назвав гарбузи. – Ред.). Лише наступного дня я дізнався, що це була громадська акція і що це були дитячі роботи", – заявив священник.

За словами Шмейкала, якби він знав, що гарбузи робили діти, то "врахував би" це і "пристосував би до цього зовнішній прояв моєї дії".

Нагадаємо, кілька років тому посольство США в Україні поділилось комічним роликом до Геловіну, в якому лякає російською дезінформацією.