У Чехії священник перепросив перед дітьми за руйнування геловінських гарбузів
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:33
У селищі Курдейов на півдні Чехії священник розтоптав гарбузи, оздоблені місцевими дітьми до Геловіну, назвавши їх "символами зла", а потім перепросив за свій вчинок.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації чеського порталу iDNES.
Діти разом із батьками в Курдейові готувались до геловінського фестивалю, організованого в селі, й протягом останніх вихідних робили з гарбузів традиційні для цього свята прикраси, після чого розташували в місцевому парку.
Але два дні поспіль гарбузи руйнував хтось невідомий. Місцеве видання Breclavski Denik писало, що деякі діти розплакались, коли дізнались, що сталось із їхніми творіннями.
Батьки дітей вирішили з'ясувати, хто може бути зловмисником, й через те, що парк розташований біля костелу, підозра впала на парафіяльного священика Яромира Шмейкала. Той у розмові з одним із батьків зізнався, що причетний до руйнування гарбузів.
Через кілька днів Шмейкал надіслав листа меру Курдейова Ярославу Матишеку, в якому намагався пояснити свої дії та публічно перепросив за них.
Він описав гарбузи зі свічками всередині як "символи зла й сатанинського свята" Геловіна, яке, за його словами, народилося в язичницькому сучасному світі на противагу прийдешньому Дню всіх святих і Дню всіх душ (відзначається 1 листопада).
"Я вчинив згідно зі своїми переконаннями і обов'язком батька й захисника довірених мені дітей і душ і прибрав символи (так він назвав гарбузи. – Ред.). Лише наступного дня я дізнався, що це була громадська акція і що це були дитячі роботи", – заявив священник.
За словами Шмейкала, якби він знав, що гарбузи робили діти, то "врахував би" це і "пристосував би до цього зовнішній прояв моєї дії".
Нагадаємо, кілька років тому посольство США в Україні поділилось комічним роликом до Геловіну, в якому лякає російською дезінформацією.