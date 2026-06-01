Польша подписала контракты на 28 млрд евро в рамках программы ЕС по перевооружению

Правительство Польши заключило контракты на 120 млрд злотых (более 28 млрд евро) с польскими оборонными компаниями в рамках программы ЕС по финансированию перевооружения SAFE.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP.

Программа SAFE предоставляет Польше примерно 43,7 млрд евро в виде займов, которые можно потратить на закупку оборонного оборудования у собственных компаний, а также у иностранных партнеров.

В течение последних нескольких дней польское Агентство вооружений, отвечающее за закупки военной техники, подписало ряд соглашений с отечественными производителями, общая стоимость контрактов – 120 млрд злотых.

Условием финансирования SAFE является, среди прочего, срок поставки контрактного оборудования до 2030 года.

Из 120 миллиардов злотых примерно половина поступит польской оборонной компании Huta Stalowa Wola. Эти контракты включают, среди прочего, поставку 146 боевых машин пехоты Borsuk, 96 гаубиц Krab и 64 самоходных минометов Rak, построенных на шасси транспортеров Rosomak.

Компания также поставит армии 1000 единиц боеприпасов, командных и коммуникационных машин для ракетной установки Homar-K (корейские пусковые установки K239 на шасси Jelcz), а также сотни единиц вспомогательного оборудования для южнокорейских гаубиц K9PL. Заказы также включают системы рассеянного минирования Baobab-K и командные машины на шасси 4x4.

Как сообщалось, в пятницу Польша получила первый транш в размере 6,6 млрд евро в рамках инструмента финансирования обороны ЕС SAFE.

В польском Минобороны уже заявляли, что Польша уже запланировала конкретные контракты на всю сумму займа, который страна получит в рамках программы ЕС SAFE по поддержке перевооружения.