Польща отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках програми SAFE

У п'ятницю Польща отримала перший транш у розмірі 6,6 млрд євро в рамках інструменту фінансування оборони ЄС "Заходи з безпеки для Європи" (SAFE), що становить 15% від загального обсягу виділених їй коштів на суму 43,7 млрд євро.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Польща є найбільшим отримувачем фінансування в рамках SAFE та першою державою-членом, яка отримала транш за цим інструментом.

Як зазначили в Єврокомісії, ці кошти допоможуть Польщі прискорити пріоритетні інвестиції в оборону, зміцнити стійкість та модернізувати свої військові можливості відповідно до спільних європейських цілей.

"Європа має бути готовою до будь-якого сценарію та готова діяти за будь-яких обставин. Програма кредитування SAFE є важливим елементом цієї місії – це необхідний інструмент для забезпечення та розвитку нагальних військових можливостей нашого континенту", – заявила Генна Вірккунен, віцепрезидентка ЄК з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії.

"Сьогоднішнє попереднє фінансування для Польщі в розмірі 6,6 млрд євро в рамках SAFE є конкретним кроком вперед для нашої спільної безпеки. Воно допоможе швидше реалізувати інвестиції та зміцнити готовність Європи завдяки більш тісній співпраці та спільним можливостям", – зазначив Андрюс Кубілюс, комісар з питань оборони та космосу.

В польському Міноборони вже заявляли, що Польща вже запланувала конкретні контракти на усю суму позики, яку країна отримає у межах програми ЄС SAFE з підтримки переозброєння.

Нагадаємо, 26 травня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Вільнюсі заявила, що країни Балтії отримають додаткові 12 млрд євро в рамках програми з переозброєння SAFE.