Румуни переважно проти ідеї уряду технократів і підтримують дострокові вибори

Понад половина румунів не схвалюють можливе призначення політично незалежного прем’єр-міністра і підтримали би проведення дострокових виборів на тлі політичної кризи.

Як повідомляє Digi24, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування Avangarde.

Опитування, проведене в кінці травня, засвідчило, що 53% румунів не схвалюють призначення політично незалежного прем’єр-міністра для керівництва урядом, сформованим партіями попередньої коаліції; підтримали б таке рішення 36,5%.

52.7% респондентів виступають за те, щоб міністри нового уряду були представниками політичних сил, тоді як ідею з "урядом технократів" підтримують 37,5%.

56,4% підтримують організацію дострокових парламентських виборів, тоді як проти них – 37,9%.

Збір даних проводили протягом 22-31 травня серед 900 повнолітніх громадян, можлива похибка становить +/– 3,4%.

Нагадаємо, Румунія занурилась у політичну кризу в квітні 2026 року після виходу з урядової коаліції соціал-демократів, що призвело до відставки уряду Іліє Боложана. Відтоді тривають консультації щодо формування нового уряду.

Президент Румунії Нікушор Дан висловив упевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

