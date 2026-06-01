Румыны в основном против идеи с правительством технократов и поддерживают досрочные выборы

Более половины румын не одобряют возможное назначение политически независимого премьер-министра и поддержали бы проведение досрочных выборов на фоне политического кризиса.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса Avangarde.

Опрос, проведенный в конце мая, показал, что 53% румын не одобряют назначение политически независимого премьер-министра для руководства правительством, сформированным партиями предыдущей коалиции; поддержали бы такое решение 36,5%.

52.7% респондентов выступают за то, чтобы министры нового правительства были представителями политических сил, тогда как идею с "правительством технократов" поддерживают 37,5%.

56,4% поддерживают организацию досрочных парламентских выборов, тогда как против них – 37,9%.

Сбор данных проводили в течение 22-31 мая среди 900 совершеннолетних граждан, возможная погрешность составляет +/– 3,4%.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана. С тех пор продолжаются консультации по формированию нового правительства.

Президент Румынии Никушор Дан выразил уверенность, что следующий кабинет продолжит прозападный курс страны.

