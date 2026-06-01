Прем’єрка Литви: Україна має стати членом ЄС до 2030 року

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене виступила за повноправне членство України в ЄС до 2030 року.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко, цитує LRT.

Ругінене зауважила, що процес вступу України до Європейського Союзу має бути пришвидшено так, щоб країна стала повноцінним членом до 2030 року.

"Україна має стати повноправним членом ЄС до 2030 року. Цей процес затягнувся надто довго. Тому ми повинні зробити все, щоб його пришвидшити", – сказала глава уряду Литви.

"Дуже важливо, щоб усі шість розділів переговорів щодо членства України в ЄС були відкриті зараз, у цей час", – наголосила вона.

Її заява пролунала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів країн блоку запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" без права голосу на період її переговорів про вступ.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію несправедливою.

"Європейська правда" вже публікувала пояснення, як має змінитися ідея Мерца, щоби зняти застереження, які лунають в Україні.

Читайте також на цю тему: Від Литви до Німеччини: хто ще пропонує Україні новий шлях до ЄС та що за цим стоїть.