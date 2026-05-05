Президент Румунії переконаний, що у країни знову буде прозахідний уряд

Президент Румунії Нікушор Дан у своїй першій заяві після відставки проєвропейського уряду Іліє Боложана висловив впевненість, що наступний кабінет продовжить прозахідний курс країни.

Про це, як пише "Європейська правда", Дан заявив у своєму відеозверненні, передає Digi24.

Румунський президент повідомив, що розпочинає неформальні консультації з партіями щодо формування нового уряду.

Він закликав громадян до спокою, запевнивши, що країні не загрожують дострокові вибори до парламенту.

"У нас буде новий уряд у розумні терміни. Тож я виключаю сценарій дострокових виборів. І наголошую: після завершення цих процедур у нас буде прозахідний уряд. Ми спокійно це переживемо", – заявив Дан.

У вівторок, 5 квітня, парламент Румунії підтримав вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який перед цим залишили сім членів Соціал-демократичної партії.

Нагадаємо, Румунія увійшла в політичну кризу після розколу керівної коаліції. Проєвропейський уряд Іліє Боложана опинився під загрозою розпаду після того, як 20 квітня Соціал-демократична партія Румунії проголосувала за відкликання своєї підтримки прем'єр-міністра та закликала його подати у відставку.

Ініціатори вотуму недовіри звинуватили Іліє Боложана у "руйнуванні економіки, зубожінні населення та шахрайському продажу державних активів".