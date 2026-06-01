У ЄС підтримали Вірменію на тлі погроз Путіна: "Наше партнерство сильніше, ніж будь-коли"

На тлі погроз господаря Кремля Владіміра Путіна у бік Вірменії щодо можливості повторення "українського сценарію" у разі продовження проєвропейського курсу країни Євросоюз заявляє про збільшення її підтримки.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні у понеділок, 1 червня.

За його словами, ЄС продовжить підтримувати Вірменію, зокрема, проти загроз з боку Росії.

"Можу сказати вам від імені ЄС, що ми є надійним партнером для Вірменії, і наше партнерство сильніше, ніж будь-коли", – заявив Ель-Ануні.

Він нагадав, що у травні 2026 року відбувся перший в історії саміт ЄС-Вірменія, де ЄС підтвердив свою "підтримку Вірменії та її майбутнього".

"Ми підтримуємо демократичну стійкість Вірменії, зокрема проти гібридних загроз, іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання, а також спроб підірвати довіру до демократичних інституцій", – наголосив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", ватажок Росії Владімір Путін заявив, що Вірменію може спіткати "український сценарій" через її євроінтеграційні прагнення.

Напередодні Росія викликала свого посла в Вірменії "для обговорення кроків вірменського керівництва, спрямованих на зближення з Європейським Союзом".

