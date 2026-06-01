В ЕС поддержали Армению на фоне угроз Путина: "Наше партнерство сильнее, чем когда-либо"

На фоне угроз хозяина Кремля Владимира Путина в адрес Армении о возможности повторения "украинского сценария" в случае продолжения проевропейского курса страны Евросоюз заявляет об увеличении ее поддержки.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил представитель Еврокомиссии Ануар Эль-Ануни в понедельник, 1 июня.

По его словам, ЕС продолжит поддерживать Армению, в частности, против угроз со стороны России.

"Могу сказать вам от имени ЕС, что мы являемся надежным партнером для Армении, и наше партнерство сильнее, чем когда-либо", – заявил Эль-Ануни.

Он напомнил, что в мае 2026 года состоялся первый в истории саммит ЕС-Армения, где ЕС подтвердил свою "поддержку Армении и ее будущего".

"Мы поддерживаем демократическую устойчивость Армении, в частности против гибридных угроз, иностранных информационных манипуляций и вмешательства, а также попыток подорвать доверие к демократическим институтам", – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", главарь России Владимир Путин заявил, что Армению может постичь "украинский сценарий" из-за ее евроинтеграционных стремлений.

Накануне Россия вызвала своего посла в Армении "для обсуждения шагов армянского руководства, направленных на сближение с Европейским Союзом".

