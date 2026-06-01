СМИ: в Польше раскрыли детали о задержанном за шпионаж работнике "оборонки"

Мужчина, задержанный в Польше на прошлой неделе по подозрению в шпионаже, работал на предприятиях, производящих компоненты артиллерийских и ракетных боеприпасов.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Речь идет о гражданском работнике одной из компаний завода Mesko, входящего в состав Польской оборонной группы, которому предъявили обвинения в сотрудничестве с иностранной разведкой.

Мужчине 65 лет и в июле он планировал выйти на пенсию. Он работал на заводах компании Mesko, расположенных в городе Болехово (Великопольское воєводство).

Эта компания специализируется на прецизионной обработке металлов. Она производит элементы крупнокалиберных боеприпасов, а также компоненты для переносного зенитного ракетного комплекса Piorun.

Подозреваемого задержали в рамках расследования, которое проводит Агентство внутренней безопасности в сотрудничестве со Службой военной контрразведки. Ему предъявили обвинение в деятельности в пользу иностранной разведки и передаче информации, которая может повредить интересам государства.

65-летний мужчина был временно арестован на три месяца. Ему грозит пожизненное заключение.

В Польше в мае сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали трех граждан страны по подозрению в шпионаже в пользу России.