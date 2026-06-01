Буданов назвал основные препятствия для участия Европы в мирных переговорах

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что европейские государства, стремящиеся присоединиться к мирным переговорам, должны решить две ключевые задачи.

Об этом он заявил в выступлении на форуме "Архитектура безопасности", который состоялся в понедельник в Киеве.

Буданов, в частности, обратил внимание на обсуждаемую публично проблему отсутствия тех, кому ЕС или другая конфигурация европейских стран делегирует ведение переговоров.

Он, впрочем, подчеркнул, что ждет определения одного ключевого лица, ответственного за этот трек, а не переговорной группы. "Надо определиться, кто будет представлять Европу. Это не может быть 100 человек, извините, так не работает. Это должен быть один отдельный человек", – заявил глава ОПУ.

Впрочем, ключевой проблемой европейского участия он считает не персональный, а содержательный вопрос.

"Самое важное – какова будет позиция, о чем говорить и чего добиваться. На данный момент эта позиция не проработана (со стороны Европы – ЕП), ее не существует", – подчеркнул он.

Также Кирилл Буданов подчеркнул, что после определения европейскими партнерами позиции по этому вопросу "ее дальше нужно согласовать с позицией Украины" для того, чтобы работа на переговорах была слаженной. "Это не может быть лебедь, рак и щука, так не работает", – добавил он.

Как ранее сообщала ЕП, Буданов заявил на форуме, что переговоры с Россией при участии США продолжаются, несмотря на заявления из Вашингтона.

Источники сообщали, что ЕС пока не планирует назначать переговорщика, хотя в отдельных странах-членах говорят, что ЕС должен возглавить переговоры с РФ по завершению войны против Украины.