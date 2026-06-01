МИД: Россия официально уведомляла европейские столицы о подготовке удара по Киеву

На прошлой неделе Российская Федерация предупредила столицы стран ЕС о масштабном ударе по Киеву и призвала дипломатов покинуть украинскую столицу.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на форуме "Архитектура безопасности" в Киеве; эту информацию также подтвердили западные источники ЕП.

Андрей Сибига, открывая форум, который состоялся в понедельник в украинской столице, отдельно обратился к присутствующим в зале послам и другим представителям дипломатического корпуса и поблагодарил их за то, что они остаются в Киеве – несмотря на угрозы со стороны России.

Министр также обнародовал информацию о том, что российский МИД, как оказалось, адресно обращался во все европейские столицы, предупреждая их о запланированном массированном ударе. "Он уведомил европейские столицы с предупреждением и советом покинуть Киев. К счастью, этого не произошло", – добавил Сибига, выразив уважение к этому решению партнеров.

Дипломаты, присутствовавшие на мероприятии, подтвердили эту информацию. По данным ЕС, по крайней мере в часть европейских министерств на прошлой неделе лично посетили аккредитованные в РФ послы, передав им то предупреждение, о котором сказал министр Сибига.

Как известно, ни одно из европейских дипведомств, несмотря на это, не стало сокращать свое присутствие в Киеве.

Министр и источники в ЕП не стали уточнять, о каких датах возможного удара шла речь, но известно, что в конце недели президент Зеленский заявил о разведданных о подготовке Россией нового массированного удара по Киеву.

До этого несколько стран публично сообщили, что вызвали послов России из-за запугивания дипломатов, работающих в Украине, но не сообщали подробности.

Также все европейские государства подчеркнули, что не покинут Киев, несмотря на новые угрозы со стороны России.