Суд скасував заборону на участь Ізраїлю в оборонній виставці у Франції

Cуд Парижа 18 червня зобов'язав Coges Events – організаторів французької оборонної виставки Eurosatory – призупинити заборону на участь ізраїльських компаній у ній.

Про це агентству AFP повідомив адвокат Франко-ізраїльської торгової палати Патрік Клугман, пише "Європейська правда".

За словами Клугмана, рішення Coges Events заборонити 74 ізраїльським експонентам брати участь у Eurosatory було дискримінаційним.

Минулого місяця компанія заявила, що заборону участі Ізраїлю у виставці схвалив французький уряд, але жодних пояснень такого рішення не надала.

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Виставка озброєнь Eurosatory триває з 17 по 21 червня у Паризькому регіоні. За даними AFP, цього року на Eurosatory загалом зареєструвалося близько 2000 компаній, в тому числі 74 з Ізраїлю.

Це сталося на тлі того, як Ізраїль став зазнавати все більше критики через стратегію війні в Газі, що призвела до тисяч жертв серед цивільних палестинців.

Критика посилилась також після припису Міжнародного суду ООН, який наказує Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху і який Тель-Авів проігнорував.