Израиль заявил, что Франция запретила ему участвовать в выставке вооружений

Правительство Израиля заявило, что Франция запретила стране участвовать в одной из крупнейших в мире выставок вооружений, которая начнётся в конце этого месяца – "Eurosatory".

Об этом пишет Politico, передаёт "Европейская правда".

В правительстве Израиля заявили, что такое решение Франции предусматривает: запрет на участие в выставке представителей правительства;

запрет на открытие национального павильона Израиля;

ограничения, согласно которым израильским оборонным предприятиям разрешено демонстрировать только средства противовоздушной обороны, причем наступательные системы категорически исключены.

"Как следствие, [Министерство обороны Израиля] не сможет принять участие в выставке или открыть национальный павильон", – добавили в заявлении.

Французское правительство эту ситуацию пока не комментировало.

Это не первый случай, когда Франция, которая проводит одни из крупнейших в Европе наземных, морских и авиационных выставок, запретила израильским компаниям участвовать в них. В 2024 году французское правительство запретило им участвовать в Eurosatory и выставке морского оружия Euronaval из-за ситуации в секторе Газа.

Впрочем, суд Парижа обязал Coges Events – организаторов французской оборонной выставки Eurosatory – приостановить запрет на участие израильских компаний в ней.