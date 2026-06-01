Трамп: переговоры между США и Ираном проходят "в быстром темпе"

Американский президент Дональд Трамп высказался по поводу переговоров с Ираном на фоне заявлений в СМИ об их "приостановке".

Об этом он написал в Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В понедельник, 1 июня, президент США заявил, что "переговоры с Ираном продолжаются быстрыми темпами".

Такое его заявление стало следствием того, как иранское агентство Tasnim заявило, что Иран якобы приостановил переговоры с США о потенциальном мирном соглашении в знак протеста против действий Израиля против Ливана.

После этого он заявил, что иранская сторона не сообщала ему о прекращении переговоров с Вашингтоном, а также провел беседу с премьером Израиля, по итогам которой объявил, что израильские войска, отправившиеся в Ливан, – "уже возвращаются обратно".