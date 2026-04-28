Польща відпустила російського археолога Бутягіна в межах обміну з РФ і Білоруссю

Польща у межах обміну з РФ та Білоруссю відпустила російського археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна за розкопки в окупованому Криму.

Як повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський.

На запитання про те, кого відпустила Польща у межах обміну ув’язненими, Сікорський розповів, що серед цих людей – російський археолог Бутягін, екстрадиції якого очікувала Україна.

"Один з тих, кого ми обміняли – російський історик, який був у процесі екстрадиції до України", – повідомив Радослав Сікорський.

Російське агентство "Интерфакс" цитує підтвердження від пресслужби ФСБ про те, що у Росію повертається Александр Бутягін. Крім нього, це також дружина російського військового з Придністров’я. Втім, у заяві стверджують, що їх обміняли на громадян Молдови.

У березні суд у Польщі погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна на запит України, він подав апеляцію.

Нагадаємо, щойно стало відомо, що до Польщі повернувся активіст польської громади у Білорусі Анджей Почобут, який багато років провів за ґратами за надуманими звинуваченнями. Обмін ув’язненими відбувся за сприяння адміністрації Дональда Трампа.

