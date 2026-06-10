США сообщили белорусской оппозиции о задержке в освобождении новых политзаключенных

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила белорусской оппозиции в изгнании о задержке в усилиях по освобождению ещё большего числа политических заключённых.

Об этом сообщила агентству Reuters лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, пишет "Европейская правда".

Ее комментарии стали первым публичным признанием того, что темпы переговоров, которые ведет посланник Трампа Джон Коул и которые к настоящему моменту убедили Лукашенко освободить более 400 заключенных, замедлились.

Правозащитная организация "Вясна" заявляет, что в тюрьмах остаются почти 870 человек, в том числе не менее 170, которые находятся в уязвимом положении из-за возраста, болезни или суровых условий содержания.

По словам Тихановской, американская сторона сообщила ей, что "следующие освобождения отложены на некоторое время", но она не может раскрыть причины.

"Зная причину, я не волнуюсь. Конечно, мы хотим, чтобы как можно скорее было освобождено больше людей, и любая задержка вредит здоровью многих из них. Но это не конец процесса", – сказала она.

Решение США начать переговоры с Лукашенко стало резким отклонением от прежней политики Запада. На протяжении многих лет его считали изгоем и обкладывали санкциями США и ЕС из-за нарушений прав человека и поддержки войны России в Украине.

Напомним, днем 28 апреля стало известно об обмене, в рамках которого в Польшу вернулся активист польской общины в Беларуси, журналист Анджей Почобут; взамен в Россию отправили археолога Александра Бутягина, об экстрадиции которого просила Украина.

Молдова вернула из РФ двух своих граждан, сотрудников Службы информации и безопасности, и отпустила экс-заместителя главы ведомства Александру Белана, а также гражданку России, которая работала против интересов Молдовы.