Молдова повернула з РФ двох громадян і відпустила засудженого за співпрацю з КДБ Білорусі 

У межах обміну ув’язненими з Росією та Білоруссю додому повернуться двоє громадян Молдови, натомість Молдова відпустила щойно екстрадованого з Румунії екссзаступника голови Служби інформації та безпеки Александру Белана, засудженого за співпрацю з білоруським КДБ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Молдови Мая Санду.

Санду повідомила, що у межах обміну з РФ за сприяння адміністрації Трампа у Молдову повертаються двоє затриманих у Росії співробітників Служби інформації та безпеки Молдови, вони ще у дорозі додому.

"Вдячна президенту Трампу за його та адміністрації роботу для успіху цього. Дякую усім нашим партнерам, у США, Польщі та Румунії, за їхню участь на кожному етапі цього процесу… Вдячна усім нашим установам за професійну роботу та міжнародну співпрацю на найвищому рівні, яка дозволила врятувати наших співробітників", – зазначила Санду.

Вона розкрила, що робота над підготовкою звільнення тривала багато місяців під координацією СІБ, і деякі деталі й надалі не можна буде розкривати.

"Двох співробітників обміняли, як просила інша сторона, на двох осіб – громадянку РФ Ніну Попову, яка працювала проти інтересів Молдови, та Александру Белана, громадянина Молдови, звинуваченого у зраді в інтересах КДБ Білорусі – якого помилували, щоб він виїхав до Білорусі", – розповіла президентка.

Белана наприкінці минулого тижня екстрадували з Румунії до Молдови, де він мав відбути близько 1,5 року позбавлення волі.

Польща у межах обміну повернула активіста польської громади у Білорусі, журналіста Анджея Почобута, та віддала у Росію археолога Александра Бутягіна, про екстрадицію якого просила Україна.